Georgia: leader partito Lelo visiterà oppositore Melia in prigione

- Mamuka Khazaradze, leader del partito Lelo per la Georgia, visiterà l'oppositore Nika Melia in prigione, per convincerlo ad accettare la cauzione offerta dall’Unione europea per la sua scarcerazione. Lo ha dichiarato lo stesso Khazaradze, sottolineando che “l’Ue e le sue fondazioni non pagano la cauzione per i criminali. Quindi deve sfruttare questa possibilità”, perché “questo sarà un altro colpo al Sogno georgiano (il partito di governo)”. Il leader di Lelo ha anche detto che affronterà con Melia una seconda questione, riguardante la creazione di una commissione d’inchiesta parlamentare, per risolvere il “grande dibattito sull’amnistia”, che permetterebbe all'oppositore incarcerato di tornare in libertà. L’amnistia, però, secondo Khazaradze, potrebbe essere sfruttata dal Sogno georgiano “per coprire i crimini non indagati”. “La società, i nostri cittadini devono sapere quali reati sono stati commessi e da chi, chi ha ecceduto l'autorità e dopo questo, ci può essere l'amnistia”, ha aggiunto il leader di Lelo. Specificando la necessità di trovare 50 deputati per “iniziare questo processo”, Khazaradze ha chiesto anche ai membri del Sogno georgiano di “unirsi all’iniziativa” di istituire una commissione di inchiesta. “Sono sicuro che ci sono deputati nel Sogno, che sono interessati a scoprire la verità. Questo non è uno spettacolo politico, ma un processo che dovrebbe stabilire la verità su ciò che è accaduto il 20 giugno (in occasione delle proteste antigovernative a Tbilisi)”, ha concluso Khazaradze.(Res)