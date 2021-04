Israele: Camera-Knesset, profondo cordoglio per terribile tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del Gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele esprimono profondo cordoglio per la terribile tragedia avvenuta sul Monte Meron. "Ci stringiamo al popolo di Israele e alle famiglie dei pellegrini che hanno perso la vita. Rivolgiamo ai tanti feriti l'augurio più sentito di pronta guarigione" dichiarano i deputati in una nota. Il Gruppo di collaborazione parlamentare è presieduto dal deputato Paolo Formentini (Lega) e composto dai deputati Emilio Carelli (Misto), Emanuele Fiano (Pd), Paolo Lattanzio (Pd) e Andrea Orsini (FI). (Com)