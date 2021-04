Israele: Fassino, cordoglio per vittime sul monte Meron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’incidente avvenuto questa notte sul monte Meron, nel nord di Israele, dove almeno 45 persone hanno perso la vita nella calca durante le celebrazioni religiose del Lag B'Omer. "Profondo cordoglio per la tragedia avvenuta sul monte Meron in Galilea. Sono arrivate scene devastanti e drammatiche dall'evento Lag B'Omer. I miei pensieri e vicinanza alle famiglie delle vittime e al popolo di Israele", ha dichiarato Fassino in un messaggio sul suo profilo Twitter.(Res)