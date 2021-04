Rifiuti: Cacciatore (Europa Verde), negato impianto Biogas a Colle Monfortani, vittoria cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negata l’autorizzazione dell’impianto Biogas a Colle Monfortani. "È una grande vittoria dei cittadini e di tutta una splendida comunità". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio, Marco Cacciatore (Europa Verde). "Il VI Municipio però non è ancora salvo: continuano insistere sul suo territorio altri insediamenti dalla forte pressione ambientale, dal Tmb di Rocca Cencia alla bonifica a rilento della cosiddetta 'via delle Vedove - aggiunge Cacciatore -. L'attenzione su questo quadrante di Roma Capitale deve restare alta. Gli indirizzi dati dal Piano Rifiuti parlano di riconversione o delocalizzazione degli impianti, loro minimizzazione e gestione pubblica. Significa superare i tmb come Rocca Cencia e iniziare da impiantistica molto più a misura d'uomo rispetto allo scempio che era previsto a Colle Monfortani. Continuo a chiedere di valutare l’istituzione di Aree a Rischio, per questo come per altri quadranti sofferenti, sottoposti negli anni a una vera e propria violenza ambientale", conclude Cacciatore.(Rer)