Speciale difesa: Uganda, giornalista ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza, polizia indaga

- Un giornalista ugandese che lavorava per l'emittente statale "Ubc" è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in uno scontro con le forze di sicurezza nel distretto di Bugembejembe, alla periferia di Kampala. Robert Kagolo, questo il nome del giornalista, è stato ucciso nei pressi dell'abitazione del fratello defunto che era sorvegliata dal personale dell'Unità di difesa locale (Ldu). È quanto riportano i media ugandesi, secondo cui due agenti della Ldu sono stati arrestati per l'incidente. Il fratello di Kagolo era stato rapito e poi ucciso mercoledì scorso, 28 aprile. Secondo quanto riferito al quotidiano "Daily Monitor" dal portavoce della polizia metropolitana di Kampala, Luke Owoyesigyire, mentre Kagolo stava tornando dal villaggio dopo la sepoltura di suo fratello è entrato frettolosamente nella casa del defunto che era sorvegliata dal personale Ldu dopo aver sospettato che alcune persone lo stessero seguendo e ha sfondato al cancello con il suo veicolo per fuggire. La polizia ha aperto un'indagine su quanto accaduto. (Res)