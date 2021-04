Speciale difesa: esercitazione multinazionale in Germania per i carristi della Brigata "Ariete"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un plotone del 32mo Reggimento carri, unità appartenente alla 132ma Brigata Corazzata "Ariete", ha partecipato nei giorni scorsi all'esercitazione multinazionale denominata "Dragoon Ready 2021", svoltasi presso l'area addestrativa di Hohenfels, in Germania, e finalizzata a certificare lo stato di prontezza Nato del 2nd Cavalry Regiment (Dragoon) statunitense. Lo riferisce un comunicato. L'attività, coordinata dal Centro di addestramento al combattimento Joint Multinational Readiness Center (Jmrc), ha interessato assetti militari provenienti da cinque diversi paesi dell'alleanza (Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Lettonia e Italia), suddivisi in due partiti contrapposti. I carristi di Tauriano, con quattro carri armati Ariete C1 inquadrati nel Battaglione corazzato del 4th Infantry Regiment, hanno cooperato nel ruolo di Opposing Forces (Opfor) con unità meccanizzate statunitensi ed esploranti lettoni, in contrapposizione al 2nd Cavalry Regiment statunitense rinforzato da un plotone di fanteria inglese e da un plotone di cavalleria leggera francese. Le attività addestrative hanno visto le unità inizialmente impegnate in fase di pianificazione e, successivamente, di intensa condotta, valorizzata dall'impiego dei sistemi di simulazione Multiple Integrates Laser Engagement System (Miles) e dal dispiegamento di nuclei di osservatori Oct (Observer, Trainer e Controller). (Com)