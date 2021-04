Speciale difesa: a Bologna primo raduno tiro a segno, Paglia, “bel momento di confronto, questo è sport”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso presso il Tiro a Segno Nazionale a Bologna, il primo raduno tecnico del personale del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) tesserato per tale disciplina. Il raduno, in collaborazione con lo staff tecnico para dell'Unione Italiana Tiro a Segno (Uits), si è svolto in contemporanea a quello della nazionale normodotati e alcuni atleti paralimpici. Tale attività si è concretizzata mediante lezioni di orientamento alla disciplina per il personale neofita che ha provato le specialità paralimpiche a 10 metri con pistola e carabina. Mentre, per il personale che già pratica la disciplina a ottimi livelli come il Colonnello Pasquale Barriera, attuale campione italiano in carica nella categoria P1, il raduno è stata una proficua occasione per perfezionare la tecnica confrontandosi con i tecnici federali, gli atleti della Nazionale normodotati e Paralimpici. Gli atleti del Gspd che hanno partecipato sono: Ten Col Gianfranco Paglia; Col. Pasquale Barriera; Col. Roberto Como; Sten. Massimo Sapio; Luogotenente (in congedo) Domenico Giulini; primo Mar. Simone Careddu; 1°Mar. Luca Barisonzi; brigadiere Raffaele Di Luca. (Com)