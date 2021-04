Speciale difesa: Serbia, esportazione di armi in calo nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha registrato nel 2019 un calo del 16 per cento nell'esportazione di armi rispetto all'anno precedente. E' quanto contiene l'ultimo rapporto annuale delle autorità serbe, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e rilanciato dal sito "Nova ekonomija". Nel 2019 la Serbia ha esportato armi e attrezzature militari per un valore di 409,05 milioni di dollari, con un calo su base annua di 49,71 milioni di dollari. Le entrate maggiori sono state ottenute dall'esportazione negli Emirati Arabi Uniti, i quali hanno acquistato armi per un valore di circa 110 milioni di dollari, ovvero circa il 27 per cento delle esportazioni totali realizzate. Seguono Cipro con 42,17 milioni di dollari, Stati Uniti con 25,9 milioni di dollari, Bulgaria con 24,80 milioni di dollari e Arabia Saudita con 22,38 milioni di dollari. Rispetto al 2018 il valore delle importazioni effettuate nel 2019 si è triplicato arrivando ad un valore di 254,19 milioni di dollari. Il valore più alto nelle importazioni di armi nel 2019 è stato realizzato con la Russia, da dove provenivano armi per un costo totale di 201,87 milioni di dollari, ovvero il 57 per cento del totale importato. Seguono la Germania con 87,24 milioni di dollari, la Francia con 14,24 milioni, la Bielorussia con 9,08 milioni e la Bosnia Erzegovina con 8,6 milioni di dollari. (Seb)