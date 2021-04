Iran: Putin, ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che l'intera serie di misure del Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa) sul programma nucleare iraniano venga ripristinata nel formato precedente. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in apertura di una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza nazionale, dedicata alla situazione nella regione del Caspio. "Spero che tutto ciò che riguarda il Piano venga ripristinato nel formato precedente e che saremo in grado di costruire relazioni con tutti gli attori della regione del Caspio", ha dichiarato Putin. Il capo di Stato ha richiamato l'attenzione sull'importanza della regione anche dal punto di vista economico. "E, naturalmente, questo riguarda le questioni di sicurezza, gli interessi della Russia nella regione del Caspio nel suo insieme", ha aggiunto. Il presidente russo ha ricordato che Mosca sta realizzando grandi progetti in questo territorio, anche nel campo dell'energia. "Ci sono piani non solo per completare i progetti esistenti, ma anche - il governo e i rappresentanti delle nostre grandi aziende me lo riferiscono - per espandere la nostra attività economica", ha concluso Putin. (Rum)