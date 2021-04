Alitalia: Tarlazzi (Uil), pagamento stipendi subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che nonostante il ministro Giorgetti abbia annunciato il finanziamento alla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria (as) di 50 milioni che avrebbe consentito il pagamento degli stipendi, ad oggi ancora Alitalia non è nella condizione di poterlo fare ed è stato proposto un pagamento del 50 per cento. Questa è una cosa inaccettabile e riconferma che la cattiva burocrazia è un elemento critico per il Paese che va eliminato e con urgenza". Lo afferma in una nota il segretario generale Uiltrasporti Claudio Tarlazzi sulle ultime vicende riguardanti Alitalia. "Chiediamo l'intervento del ministro Giorgetti affinché dirima questo problema di natura tecnica e consenta ad Alitalia in as di pagare al 100 per cento gli stipendi. La presidenza del Consiglio deve convocare al più presto il tavolo per la nuova Alitalia che nonostante le buone intenzioni di allineamento manifestate da tutta la politica a voler far partire subito Ita, siamo ancora fermi e rischiamo che il progetto naufraghi", conclude Tarlazzi.(Com)