Lavoro: Rizzoli, Regione Lombardia in prima linea per contrastare la crisi occupazionale (2)

- "Abbiamo, infine, pensato anche alla fascia più giovane della nostra popolazione con una nuova e specifica misura di contrasto alla dispersione scolastica e formativa. Un'emergenza che rischia di diventare travolgente e che vogliamo, invece, prevenire. Tutti i ragazzi che non sono iscritti a percorsi formativi avranno la possibilità di riprendere i percorsi interrotti e conseguire un titolo spendibile nel mercato del lavoro. Prevenire la dispersione oggi significa evitare la disoccupazione domani. Tornare presto alla normalità - conclude l'assessore Rizzoli - significa tornare presto al lavoro, tutti quanti. Sono ancora troppe le persone che soffrono e sono in difficoltà per le conseguenze generate dalla pandemia. Poter lavorare è una necessità e un diritto per la quale è giusto battersi quotidianamente e per il quale anche il mio Assessorato sta dando il massimo impegno". (Com)