Uruguay-Italia: ambasciata a Montevideo organizza conferenza su politiche Covid (3)

- Radi, infine, ha valorizzato il sistema della ricerca in Uruguay, che ha consentito di predisporre rapidamente una strategia d’azione basata su dati scientifici che ha consentito, soprattutto da marzo a novembre 2020, un’efficace gestione della pandemia. I due accademici hanno infine riconosciuto l’esistenza di numerose sfide, che potranno essere affrontate solo attraverso una crescente cooperazione tra Paesi e sistemi di ricerca, fondamentale per condividere in tempi rapidi le informazioni e predisporre le misure più adeguate di risposta. (Com)