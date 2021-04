Covid: Sibilia, target vaccini raggiunto, verso estate senza coprifuoco e attività aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano vaccinale "avanza come promesso: il target delle 500 mila vaccinazioni è stato raggiunto. Si prospetta un'estate più tranquilla, senza coprifuoco e con una graduale ripresa di tutte le attività". Lo afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5s) che aggiunge: "Ora urge un intervento sui prezzi di tamponi rapidi e molecolari, per l'accesso di tutti al pass verde, che sarà sperimentato già nei prossimi giorni in tutta Europa e sarà pienamente operativo da giugno: così andremo spediti verso l'agognato ritorno alla 'normalità' e il superamento dell'emergenza". (Rin)