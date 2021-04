I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia-Costa d'Avorio: Le Maire in visita ad Abidjan, oggi incontro con Ouattara - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, è in visita ad Abidjan per una serie di incontri di alto livello che hanno l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e finanziaria franco-ivoriana. Secondo quanto riferisce "Rfi", Le Maire è arrivato mercoledì sera ad Abidjan dove oggi incontrerà il presidente Alassane Ouattara e il primo ministro Patrick Achi, mentre ieri ha discusso con l'omologo Adama Coulibaly sulla terza parte del contratto di riduzione e sviluppo del debito. I due ministri hanno inoltre discusso di come alimentare la ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19: a questo proposito Le Maire si è congratulato con l'omologo ivoriano per come la Costa d'Avorio ha resistito alla crisi meglio di altri Paesi. La visita di Le Maire in Costa d'Avorio si inquadra nei preparativi del Vertice sul finanziamento delle economie africane che si terrà il prossimo 18 maggio a Parigi e, secondo il ministro francese, vuole aiutare i Paesi africani a far fronte alla crisi economica legata alla pandemia grazie a nuovi meccanismi finanziari. "La mia paura è quella di una grande divergenza tra i Paesi sviluppati che ripartirebbe molto rapidamente dopo la crisi economica fra gli Stati Uniti, il continente europeo, la Cina ed altri Paesi che restano più in difficoltà, soprattutto nel continente africano. Questa grande divergenza sarebbe un errore economico e un pericolo politico", ha detto Le Maire. (segue) (Res)