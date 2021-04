I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: fonti stampa, leader Boko Haram Shekau uccide tre alti comandanti del gruppo - Il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, ha ucciso il suo comandante Abu Fatimah e ha nominato al suo posto Abu Muhammed. Lo rivela il sito di investigazione nigeriano "Sahara Reporters", affermando che Fatimah è stato ucciso insieme ad altri due comandanti del gruppo jihadista perché accusato di tradimento. Fonti vicine all'orbita jihadista hanno confermato a "PrNigeria" la voce dell'esecuzione, avvenuta la scorsa settimana per mano dello stesso Shekau, leader di lunga data di Boko Haram e ricomparso dopo una lunga assenza prima nel 2015, poi tre anni dopo in un video. "A seguito di una disputa interna, Shekau ha ucciso Abu Fatima, un altro comandante e Amirul Fi'ya, figlio di un famoso uomo d'affari di Bama, Alhaji Modu Katakauma", ha detto la fonte. All'inizio di quest'anno, il Consiglio della Shura (consultazione) della Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale (Iswap) ha annunciato la nomina di Abu Dawud come nuovo leader: il gruppo è una fazione secessionista di Boko Haram. (Res)