I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: festa in villa, 25enne cade dal tetto per fuggire ai controlli della polizia - È caduto dal tetto della casa in cui si stava partecipando alla festa tra amici, per fuggire ai controlli della polizia. Il giovane, un 25enne di Roma, è stato ricoverato in ospedale in codice giallo per le ferite riportate a causa del volo di 5 metri. Tutto è accaduto ieri sera alle 22.45 in una villa in via dei Casali Santovetti in zona Aurelio a Roma, dove il vicinato ha segnalato alle forze dell'ordine una festa tra circa 40 ragazzi nella villa presa in affitto. All'arrivo degli agenti una coppia ha tentato di sottrarsi al controllo arrampicandosi sul tetto della struttura. Il ragazzo caduto è stato soccorso mentre la ragazza è stata fatta scendere in sicurezza con l'ausilio dei vigili del fuoco. Tutti i partecipanti alla festa sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid. (segue) (Rer)