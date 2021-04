I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Fiepet confesercenti, questo fine settimana previsti 30 milioni di incassi, timida ripresa - Per quanto riguarda questo fine settimana, i dati in possesso della Fiepet-Confesercenti sulle attività di ristorazione di Roma e del Lazio – in special modo verso il litorale, la zona dei laghi, dei castelli romani e degli agriturismi della provincia - registrano incassi previsti intorno ai 30 milioni di euro, forti anche dal fatto che il week end contempla anche la festa del Primo maggio. "Una cifra che fa ben sperare per il prosieguo della stagione – sempre al netto dei dati sui contagi e dei protocolli governativi - ma che tuttavia è ben al di sotto degli anni precedenti, e prima dell'emergenza Covid, dove gli introiti erano a doppia cifra e quindi pari a 60 milioni di euro". Lo afferma in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Per la ristorazione romana e laziale numeri positivi ma di fatto siamo ancora in una fase di timida ripresa. Nel frattempo come Fiepet-Confesercenti continuiamo l'interlocuzione sui tavoli istituzionali, in particolare con Roma Capitale e con gli assessori Coia e Calabrese affinché si permetta alle attività che non dispongono di spazi all'aperto di poter lavorare in sicurezza". (segue) (Rer)