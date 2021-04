© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: coronavirus, 386.452 nuovi casi e 3.498 decessi in 24 ore - L’India registra 386.452 nuovi casi di coronavirus e 3.498 decessi oggi, dati entrambi in aumento. Il totale dei contagi è salito a 18.762.976 e quello delle vittime a 208.330. Lo riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Sanità. La maggior parte delle nuove infezioni riguarda lo Stato del Maharashtra: 66.159. Seguono il Kerala con 38.607 e l’Uttar Pradesh con 35.104. In tutto il Paese ieri sono stati effettuati 1.920.107 test (286.392.086 in totale). I casi attivi sono 3.170.228, aumentati di 85.414 unità. I casi risolti sono 15.384.418, con 297.540 pazienti dichiarati guariti ieri. Il tasso di recupero è dell’81,99 per cento, mentre quello di letalità è dell’1,11 per cento. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto posto al mondo per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate oltre 152 milioni di somministrazioni. (segue) (Res)