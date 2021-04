© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: coronavirus, vaccino Sinopharm ottiene l'approvazione per l'uso di emergenza - I regolatori del settore farmaceutico dell'Indonesia hanno concesso oggi, 30 aprile, l'autorizzazione per l'impiego di emergenza del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla compagnia farmaceutica cinese Sinopharm. Lo riferisce la stampa indonesiana, secondo cui Giacarta intende utilizzare il vaccino cinese per le somministrazione effettuate all'interno delle aziende private. Il vaccino di Sinopharm è il terzo ad ottenere l'autorizzazione di emergenza dalle autorità indonesiane, dopo quelli sviluppati da Sinovac Biotech e da AstraZeneca. Il governo indonesiano si è dato l'obiettivo di vaccinare 181,5 milioni di persone entro gennaio 2022. Il Paese è stato il più colpito dalla pandemia nella regione asiatica, con 1,66 milioni di contagi diagnosticati ed oltre 45mila decessi attribuiti alla Covid-19. (Res)