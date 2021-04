I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Covid, superata soglia dei 500 decessi giornalieri - La Colombia ha superato la soglia dei 500 morti giornalieri per Covid-19. Le autorità sanitarie hanno confermato ieri 505 decessi in 24 ore, la cifra più alta dall'inizio della pandemia, che portano il numero delle morti legate al Covid-19 a 73.230. I nuovi contagi sono stati 17.308 e fanno salire il totale dei casi a 2.841.934. La Colombia sta attraversando una nuova ondata di contagi particolarmente aggressiva, che sta portando alla saturazione delle unità di terapia intensiva in molte città. Secondo quanto dichiarato dalla sindaca di Bogotà, Claudia López, nella capitale il livello di occupazione delle terapie intensive ha superato il 90 per cento, mentre nel dipartimento di Antioquia si registra un livello di disponibilità pari al 3,63 per cento. Per fare fronte all'emergenza il governo colombiano ha emesso un decreto con cui rimuove le tariffe all’importazione di ossigeno medico, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Res)