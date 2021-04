Covid: ordinanza sindaco Civitavecchia, chiusa chiesa ortodossa, cluster nella comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, "ha firmato stamane un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura della chiesa Ortodossa romena dell'Accoglienza del Signore, in via Aurelia Nord, 7 ai fini del contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. La decisione è stata assunta dopo la comunicazione di Asl Roma 4 circa la presenza di un cluster nella comunità che frequenta il luogo di culto". Il provvedimento prevede "l'interruzione dei riti e di ogni altra attività che comporti rischi di trasmissione di malattie infettive", mentre la riapertura è rimandata "solo a seguito di espressa comunicazione da parte dell'Asl". (Com)