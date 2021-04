Finanza: Consulta, "diritto al silenzio" vale anche nei confronti di Bankitalia e Consob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto fondamentale al silenzio vale anche rispetto ai poteri d'indagine della Banca d'Italia e della Consob, quando dalle risposte alle domande possa emergere la propria responsabilità. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 84 depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 187-quinquiesdecies del testo unico sulla finanza, "nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato". La questione esaminata dalla Consulta nasce dalla vicenda dell'amministratore di una società sottoposto a una pesante sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della Consob su operazioni finanziarie sospette da lui compiute. L'interessato aveva impugnato la sanzione, sostenendo di aver semplicemente esercitato il diritto costituzionale di non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità. (segue) (Com)