Finanza: Consulta, "diritto al silenzio" vale anche nei confronti di Bankitalia e Consob (2)

- La Corte di cassazione, investita del caso, aveva sollevato nel 2018 questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-quinquiesdecies, che prevede una sanzione da 50.000 a un milione di euro a carico di chi "non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia o della Consob", senza prevedere alcuna eccezione in favore di chi sia già sospettato di avere commesso un illecito. Con l'ordinanza 117 del 2019 (si veda il comunicato stampa del 10 maggio 2019), la Corte costituzionale aveva preso atto che è lo stesso diritto comunitario a stabilire, a carico degli Stati, l'obbligo di sanzionare la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Pertanto, aveva chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea se, ai sensi del diritto comunitario, quest'obbligo valga anche nei confronti di chi è già sospettato di aver commesso un illecito; e se, in questi casi, un simile obbligo sia compatibile con il "diritto al silenzio" riconosciuto dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale e dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (segue) (Com)