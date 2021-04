Finanza: Consulta, "diritto al silenzio" vale anche nei confronti di Bankitalia e Consob (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tali quesiti la Corte di giustizia dell'Unione europea ha risposto con la sentenza dello scorso 2 febbraio (si veda qui la sintesi ufficiale della sentenza), chiarendo anzitutto che il diritto al silenzio è parte integrante dei principi dell'equo processo, così come riconosciuti dalla stessa Carta dei diritti fondamentali Ue. Questo diritto - hanno proseguito i giudici di Lussemburgo - opera anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell'applicazione di sanzioni aventi carattere punitivo, come quelle previste nell'ordinamento italiano per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate. Con la sentenza depositata oggi, la Consulta ha sottolineato anzitutto che l'interpretazione della disciplina comunitaria fornita dalla Corte di giustizia collima con la lettura del diritto al silenzio che la stessa Corte italiana aveva offerto nel proprio rinvio pregiudiziale, in armonia con le indicazioni provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. (segue) (Com)