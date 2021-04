Ue-Kosovo: commissario Gentiloni riceve premier Kurti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato oggi a Bruxelles il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. Lo riferisce su Twitter lo stesso capo del governo di Pristina, diffondendo le foto dell'incontro. "Abbiamo enfatizzato che gli investimenti per nuovi posti di lavoro sono una priorità", ha affermato Kurti, che ha detto di aver presentato le opportunità di sviluppo economico per il Kosovo, anche per quanto riguarda i giovani talentuosi e gli imprenditori della comunità all'estero. "Abbiamo sottolineato il fatto che abbiamo relazioni contrattuali con l'Ue sulla base dell'Accordo di stabilizzazione e associazione", ha aggiunto Kurti. (Res)