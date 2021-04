Russia-Usa: ambasciata a Mosca ridurrà il personale del 75 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha vietato alle missioni diplomatiche statunitensi di assumere personale amministrativo e tecnico da cittadini della Federazione Russa e di Paesi terzi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kommersant", sono 450 le persone che lavorano nelle missioni diplomatiche statunitensi in Russia ma non è noto quanti di loro siano cittadini russi, anche se potrebbe trattarsi di diverse decine di persone. Gli Stati Uniti assumono quasi tutto il personale amministrativo e tecnico delle loro missioni diplomatiche all'estero nel Paese ospitante. In precedenza, ha sottolineato il giornale russo, Mosca aveva introdotto tali restrizioni nel 1986. (Rum)