Israele: sottosegretario Della Vedova, profondo cordoglio per tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, ha espresso "profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in Israele" sul monte Meron, in Galilea. Attraverso un messaggio su Twitter, Della Vedova ha aggiunto: "La nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo israeliano". La calca avvenuta poco dopo la mezzanotte durante un raduno religioso ha provocato la morte di almeno 44 persone e il ferimento di altre 150. (Res)