Ucraina-Russia: ministro Esteri Kuleba, positiva richiesta Ue per monitoraggio stretto di Kerch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha accolto positivamente la richiesta di monitoraggio dello stretto di Kerch, su istanza del Parlamento europeo. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un post sul proprio account Twitter, in cui ha espresso la gratitudine al Parlamento Ue “per una risposta robusta alle minacce russe alla sicurezza”. “Mosca deve cessare la sua aggressione” ha scritto il ministro ucraino, sottolineando che “il blocco illegale nei mari Nero e Azov deve finire, e la libertà di navigazione deve essere ripristinata”. “Accogliamo con favore la richiesta di un monitoraggio permanente della navigazione nello stretto di Kerch", ha aggiunto Kuleba, ribadendo che questi sono i segnali chiesti all’Ue per mostrare alla Russia i possibili costi della sua prolungata aggressione. Kuleba ha menzionato tra questi anche “l’embargo di petrolio e gas, la disconnessione dal sistema di pagamento internazionale Swift, il congelamento dei beni per gli oligarchi russi” e ha rinnovato “la richiesta di fermare il (gasdotto) Nord Stream 2 e i progetti nucleari di Rosatom in Europa". "L’Ue è irremovibile nel sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina, nel non riconoscere l'annessione della Crimea e nel continuare le sanzioni contro la Russia”, ha concluso il capo della diplomazia ucraina. (Res)