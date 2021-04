Roma: fermato a Termini nello zaino nascondeva pistola giocattolo e sega da giardiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno denunciato un somalo di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, in via Milazzo, dove il ragazzo era stato visto armeggiare con una pistola. All’arrivo dei carabinieri, il 27enne è stato fermato mentre stava camminando in strada e, durante il controllo, è stato effettivamente sorpreso con una pistola giocattolo con tappo rosso e una sega da giardiniere, con lama di 30 cm, riposte nello zaino che aveva con sé. Il materiale è stato sequestrato mentre per il giovane somalo è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. (Rer)