Libia: premier Dabaiba in difficoltà denuncia tentativi di innescare una nuova guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo unitario della Libia, Abdulhamid Dabaiba, è in difficoltà. Al primo caldo di stagione, la capitale Tripoli ha assistito due giorni fa un lungo blackout durato circa dieci ore: un fatto inaccettabile per gli abitanti del Paese membro del cartello petrolifero Opec, stanchi di passare intere estati senza corrente con il solo ausilio dei generatori ad alleviare il caldo insopportabile. Il capo del governo unitario libico incaricato di traghettare il Paese alle elezioni del 24 dicembre, che aveva promesso di risolvere il prima possibile questo problema, ha parlato ieri sera di un deliberato atto di sabotaggio perpetrato da “mani invisibili” che vogliono “iniziare una nuova guerra in Libia”. (segue) (Lit)