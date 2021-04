Libia: premier Dabaiba in difficoltà denuncia tentativi di innescare una nuova guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. Il capo del governo libico ha rivelato che mercenari stranieri gli avrebbero impedito di atterrare all'aeroporto di Sirte, uno scalo aereo “libico sul suolo libico", ha detto Dabaiba nel video. Il premier ha detto in un video diffuso nella serata di ieri, 29 aprile, che l’episodio di Sirte evidenzia l'urgente necessità di risolvere il dossier della presenza di forze straniere e mercenari in Libia. Incidenti come questo, ha avvertito ancora Dabaiba, sono provocati da “parti che cercano lo scoppio di una guerra interna”. E’ il secondo infortunio di questo tipo dopo i fatti Bengasi. Domenica 25 aprile, infatti, le forze fedeli al generale Khalifa Haftar – e in particolare al figlio Saddam, papabile candidato alle elezioni di dicembre - hanno impedito una riunione del Consiglio dei ministri. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova, il governo avrebbe dovuto annunciare importanti misure per la ricostruzione della Cirenaica, circostanza che avrebbe potuto erodere la popolarità del clan haftariano in vista delle elezioni. (segue) (Lit)