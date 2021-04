Libia: premier Dabaiba in difficoltà denuncia tentativi di innescare una nuova guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la riunione del Comitato militare misto 5+5 (cinque membri dell’ex Governo di accordo nazionale, altrettanto dell’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Haftar) durata ben cinque giorni si è conclusa con un’ennesima fumata nera. Non è stata raggiunta ancora alcuna intesa sulla partenza dei mercenari e delle forze straniere dalla Libia, che secondo i termini dell’accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020 avrebbero dovuto lasciare il Paese nordafricano già a gennaio. Nulla di fatto neanche sulla riapertura della strada costiera est-ovest, fondamentale non solo per la ripresa dell’economia libica e la riunificazione del Paese, ma anche per il dispiegamento di un drappello di osservatori Onu incaricati di monitorare il cessate il fuoco. L‘inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha espresso la sua insoddisfazione per il ritardo nell’apertura della strada costiera che collega la Libia orientale e quella occidentale, come confermato dalla missione Unsmil in una nota. (segue) (Lit)