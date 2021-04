Libia: premier Dabaiba in difficoltà denuncia tentativi di innescare una nuova guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante Ibrahim Bait al Mal, responsabile dell’area di Sirte e Al Jufra dell’operazione militare “Vulcano di Rabbia”, riconducibile alle milizie della “città-Stato” di Misurata, ha detto che la strada costiera che collega l'est con l'ovest della Libia rimarrà chiusa "fino a quando i mercenari non lasceranno il Paese e le forze di Khalifa Haftar non faranno ritorno nella loro base di Al Rajma", fuori Bengasi. “Abbiamo stabilito tre condizioni per l'apertura della strada costiera: un cessate il fuoco, lo sgombero delle mine e il ritiro dei mercenari", ha detto Al Mal. (segue) (Lit)