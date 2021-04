Libia: premier Dabaiba in difficoltà denuncia tentativi di innescare una nuova guerra (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, nel sud, la drammatica situazione in Ciad desta non poca preoccupazione nel Fezzan. Secondo il gruppo Fezzan alla Camera dei rappresentanti libica, i mercenari ciadiani usano il sud della Libia come punto di partenza per i loro attacchi alle città libiche e ciadiane confinanti. Non è tutto. I parlamentari hanno invitato l’ufficio della presidenza della Camera dei rappresentanti a non convocare la seduta sulla votazione il bilancio generale dello Stato presentato dal governo, se non dopo aver nominato le posizioni sovrane, in particolare per quanto riguarda i ruoli apicali nella Banca centrale, nel Controllo amministrativo e nell'Audit Bureau. Il blocco ha affermato, in una dichiarazione rilasciata ieri a Sebha, che è illogico adottare il bilancio senza strumenti di monitoraggio, che espone le risorse dello Stato alla corruzione e allo spreco del denaro pubblico. Un altra tegola, quindi, per il governo unitario che ha basato il suo intero programma su un enorme budget di circa 20 miliardi di dollari già bocciato una volta dal parlamento. (Lit)