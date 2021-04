Covid: Salvini su coprifuoco, obiettivo cancellazione, ho preferito lavorare su odg con maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul coprifuoco, "il mio obiettivo è la cancellazione per la libertà come in tanti altri paesi europei". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. Sulla mozione di Fratelli d'Italia il leader della Lega ha ritenuto che non avesse "nessuna speranza di passare, ho preferito lavorare con i partiti di maggioranza per un ordine del giorno che impegna il governo entro maggio a procedere con le riaperture". (Rin)