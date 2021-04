Pa: Mitd, oltre 20 milioni gli italiani in possesso di Spid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spid è composto da una coppia di credenziali (username e password) strettamente personali. L’accesso ai servizi è sicuro e protetto, anche grazie ad ulteriori verifiche di sicurezza, come ad esempio l’invio di una password temporanea (la cosiddetta Otp - one time password) in fase di autenticazione. L’identità Spid può essere ottenuta dai cittadini maggiorenni in possesso di un documento di identità italiano in corso di validità. Si attiva rivolgendosi a uno dei gestori di identità (identity provider) riconosciuti dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Tutte le scelte di attivazione - alcune prevedono un costo di attivazione - sono reperibili sul sito https://spid.gov.it. Per il cittadino l’identità digitale permette di fruire online di centinaia di servizi diversi - sanitari, fiscali, previdenziali, bonus - con un’unica credenziale, che si attiva una sola volta ed è valida sempre. In questo modo non sarà più necessario ricordarsi decine di password diverse. Spid e la Carta d'identità elettronica consentono anche l’accesso ai servizi pubblici di 22 stati membri dell’Unione europea e di imprese o commercianti che le hanno scelte come strumento di identificazione. (Com)