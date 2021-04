Pakistan: lamentele dalla diaspora, richiamato l’ambasciatore in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha richiamato a Islamabad l’ambasciatore in Arabia Saudita, Raja Ali Ejaz, e di altri sei funzionari dell’ambasciata a Riad a seguito delle lamentele della comunità pachistana nel regno. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Islamabad in un comunicato, nel quale si annuncia l’apertura di un’inchiesta sul comportamento del corpo diplomatico di stanza a Riad. “Il governo del Pakistan attribuisce grande importanza al benessere dei cittadini all’estero. Non vi è alcuna tolleranza nei confronti delle disfunzioni del servizio pubblico”, si legge nel comunicato, secondo cui è il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi a occuparsi di persona del lavoro di tutte le missioni diplomatiche all’estero, specialmente in relazione ai servizi forniti alla comunità pachistana. Un altro comunicato, diramato dall’ufficio del primo ministro, riferisce che il premier Khan è “al corrente delle rimostranze a lui presentate dalla diaspora nel regno dell’Arabia Saudita” e ha “espresso la propria insoddisfazione per l’operato e il comportamento dei funzionari di stanza presso l’ambasciata e i consolati del Pakistan nel regno”. Il capo del governo di Islamabad ha ordinato a una commissione di controllo di indagare sulla vicenda e di presentare le proprie conclusioni entro 15 giorni. Lo stesso Khan, ripreso dal quotidiano “Dawn”, ha accusato nelle scorse ore l’ambasciata a Riad di “non prendersi cura dei lavoratori” pachistani nel Paese. Questa settimana un’altra vicenda ha attirato l’attenzione sul lavoro del corpo diplomatico pachistano, con due diplomatici dell’ambasciata in Corea del Sud accusati di aver rubato in un negozio di Itaewon, nel distretto di Yongsan, beni del valore di 10 e 1,7 dollari.(Inn)