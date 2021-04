Covid: AstraZeneca, consegnate 68 milioni di dosi vaccino nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica AstraZeneca ha consegnato circa 68 milioni di dosi del suo vaccino anti-Covid durante i primi tre mesi del 2021. In un comunicato, la società riferisce di avere riportato 275 milioni di dollari (227 milioni di euro) di entrate dalle vendite del vaccino, l'equivalente di 4,04 dollari (3,34 euro) per dose. AstraZeneca dichiara di essersi impegnata a fornire il vaccino senza scopo di lucro finché dura la pandemia. La società ha detto che 30 milioni di dosi del vaccino sono andate all'Unione europea, 26 milioni nel Regno Unito, 7 milioni alla Gavi Alliance che assicura vaccini per i Paesi più poveri e 5 milioni ad altri Stati. (Rel)