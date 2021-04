India: ministero Esteri, sostegno da oltre 40 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India sta ricevendo sostegno da più di 40 Paesi in risposta alla seconda grave ondata dell’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto il sottosegretario agli Esteri indiano, Harsh Shringla, assicurando che Nuova Delhi si sta coordinando con i governi stranieri per far sì che le consegne procedano in modo efficace. Secondo Shringla l’India dovrebbe ricevere più di 500 generatori e più di quattromila concentratori di ossigeno; oltre diecimila bombole e 17 contenitori criogenici. A ciò si aggiungono medicinali come il Remdesivir (450 mila dosi offerte dall’azienda biofarmaceutica statunitense Gilead Sciences), il Favipiravir (300 mila dosi dalla Russia e dagli Emirati Arabi Uniti), l’anticorpo monoclonale Tocilizumab (dalla Germania e dalla Svizzera). Nel frattempo, molti Paesi, tra i quali l’Italia, hanno imposto divieti o restrizioni sui voli o sugli ingressi dall’India. Gli Stati Uniti hanno autorizzato il rientro volontario dei familiari del personale diplomatico. (segue) (Inn)