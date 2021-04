India: ministero Esteri, sostegno da oltre 40 Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono atterrati a Nuova Delhi i materiali inviati dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), comprendenti più di 400 bombole, 960 mila kit di diagnosi rapida e centomila mascherine N95. In giornata sono attesi 300 concentratori di ossigeno e 300 ventilatori polmonari dal Giappone. Ieri sono arrivati due lotti dalla Russia: 22 tonnellate di carico, tra attrezzature e kit farmaceutici per il coronavirus. Dal primo maggio si aggiungerà il vaccino russo Sputnik V. L’ambasciatore dell’Unione europea a Nuova Delhi, Ugo Astuto, ha annunciato che domenica (2 maggio) arriveranno i primi aiuti dell’Ue, comprendenti, tra l’altro, 700 concentratori di ossigeno dall’Irlanda, 80 dalla Romania, insieme a 75 bombole, e 58 ventilatori dal Lussemburgo, più altre forniture da Francia, Germania, Portogallo e Svezia. Anche l’Italia, l’Austria, la Finlandia e la Spagna si sono impegnate ad aiutare l’India. (segue) (Inn)