Slovacchia: Covid, premier spera che si possa vaccinare con lo Sputnik da metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier slovacco, Eduard Heger, auspica che il vaccino anti Covid russo Sputnik V possa essere usato a partire da metà maggio per immunizzare la popolazione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Il ministero della Sanità slovacco ha finalmente pubblicato il contratto per l'acquisto di due milioni di dosi del vaccino al prezzo di oltre 16 milioni di euro. Da esso risulta che la violazione della segretezza del contratto è sanzionabile, che non ci sono clausole che precisano quale autorità debba verificare i vaccini e che la controparte russa ha il diritto di recedere dal contratto se i pagamenti da parte della Slovacchia avvengono in ritardo. Il contratto è stato firmato dall'ex ministro della Sanità Marek Krajci, mentre la firma russa è annerita. Heger ha dichiarato di ritenere il contratto vantaggioso per la Slovacchia, nonostante diversi esperti abbiano affermato che potrebbe essere contrario alla normativa nazionale e che in ogni caso lascia a carico di Bratislava la quasi totalità dei rischi, inclusa la responsabilità per eventuali effetti collaterali. "Ci sono persone che vogliono lo Sputnik V ed è quindi nostro dovere fornirglielo", ha commentato il premier, aggiungendo di considerare il prezzo positivamente. "E' paragonabile a quello di altri vaccini", ha detto. Il capo del governo ha ricordato che la Slovacchia è in attesa dei risultati dei test sullo Sputnik V da parte del laboratorio ungherese che se ne è fatto carico. Nel frattempo domani il premier sarà vaccinato con la prima dose del vaccino di AstraZeneca. (Vap)