- Sulle cartelle esattoriali, "l'obiettivo è la rottamazione delle cartelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica anche prima del Covid il saldo e stralcio, ovvero il pagamento di una parte della cartella senza interessi e dilazionata nel tempo". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. (Rin)