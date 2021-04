Kirghizistan-Tagikistan: uccise tre guardie di frontiera kirghise, 22 ferite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre guardie di frontiera kirghise sono state uccise e altre 22 sono rimaste ferite nel conflitto in corso da due giorni al confine con il Tagikistan. Secondo quanto riferito dal Servizio di guardia di frontiera statale del Comitato per la sicurezza nazionale del Kirghizistan all’agenzia di stampa “Sputnik”, "tre militari del distaccamento speciale Boru del Servizio di guardia di frontiera statale del Comitato per la sicurezza nazionale sono stati uccisi durante gli scontri con la parte tagica, mentre 22 militari hanno riportato ferite di diversi livelli di gravità. La condizione di due militari è valutata come grave", ha detto un portavoce del servizio di guardia di frontiera statale. "Il conflitto di confine è il risultato di una provocazione da parte tagica. Il 29 aprile 2021, la parte tagica ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro le truppe dispiegate in alcuni avamposti e valichi di frontiera del Kirghizistan. Inoltre, la parte tagica ha bombardato le aree di Tort-Kocho e Chir-Dobo, nel distretto Batken, utilizzando un elicottero Mi-24", ha aggiunto il servizio di guardia di frontiera. (Res)