Iraq: scontro fra Stato islamico e forze di sicurezza a Kirkuk, un morto e cinque feriti

- Ha causato almeno una vittima e cinque feriti un attacco effettuato questa mattina da presunti membri dello Stato islamico (Is) contro una pattuglia della polizia irachena nel distretto di Daquq, nel sud del governatorato di Kirkuk, in Iraq. Secondo una fonte citata dal portale iracheno “Shafaq”, l’attacco ha avuto luogo nei pressi del villaggio di Goluz, a sud di Daquq. Lo scontro, riguardo al quale non sono noti ulteriori dettagli, ha causato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altre cinque persone, tutti esponenti delle forze di sicurezza irachene. (Res)