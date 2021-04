© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 30 aprile, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 17, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene al seminario Protezione e promozione dei diritti delle minorenni straniere non accompagnate vittime di tratta nell'esperienza dei tutori e delle tutrici. (Rpi)