Covid: Vaia (Spallanzani), no dati su variante indiana più cattiva, aprire ma responsabilità (2)

- "Bisogna combattere il virus, non le varianti specifiche che vanno studiate, isolate, e lo stiamo facendo, per far sì che gli strumenti vaccini e terapie siano adeguate ad esse", continua il direttore sanitario dello Spallanzani. "Andiamo avanti, proseguiamo con le misure di prevenzione e con il vaccino e le terapie innovative e domiciliari e ne usciremo. Intanto apriamo, sempre di più e con prudenza e attenzione, senza rischiare di tornare indietro, ma apriamo e facciamo respirare la nostra società, i nostri ragazzi, torniamo gradualmente alla normalità. Ai nostri cittadini perciò chiedo: comportiamoci bene! Non diamo spazio ed argomenti pretestuosi, con i nostri comportamenti irresponsabili o non appropriati, a chi prefigura sciagure e 'fine pandemia mai'. Vi supplico: siamo rigorosi nell'applicazione delle regole e sereni nella prospettiva di riuscire a sconfiggere il nostro nemico", conclude Francesco Vaia. (Rer)