Iran: Teheran vuole aprire una nuova pagina con l'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha affermato che Iran e Arabia Saudita "possono mettere da parte le loro precedenti divergenze ed entrare in un nuovo capitolo di interazione e cooperazione" attraverso un dialogo costruttivo, secondo l'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale “Isna”. L'agenzia di stampa ha riferito che Khatibzadeh stava rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni rilasciate dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. L’Iran è un “vicino” e “speriamo di avere una buona relazione, vogliamo che cresca e prosperi”, ha detto l'erede al trono in un’intervista rilasciata recentemente all’emittente panaraba “Al Arabiya”. “Il nostro problema è con questioni negative come il loro programma nucleare, il loro sostegno ai proxy regionali e il loro programma di missili balistici. Stiamo lavorando con i nostri partner per trovare soluzioni a questi problemi”, ha dichiarato Bin Salman. (Res)