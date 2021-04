Usa-Ucraina: Blinken atteso a Kiev la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, visiterà l'Ucraina la prossima settimana. È stato lo stesso Blinken ad annunciarlo in un’intervista all’emittente televisiva “Cbs” che verrà trasmessa domenica e di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni. Il segretario di Stato si è concentrato sulla crisi nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, e sulla presenza di truppe russe al confine fra i due Paesi. "Ci sono più forze ammassate al confine con l'Ucraina che in qualsiasi altro momento dal 2014, quando la Russia ha effettivamente invaso il Paese", ha detto Blinken. "Non posso dirti che conosciamo le intenzioni di Putin. Ci sono un certo numero di cose che potrebbe fare o scegliere di non fare. Quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è apparentemente una decisione di ritirare alcune di queste forze schierate", ha detto Blinken. Tre mesi dopo l'inizio del suo lavoro come capo della diplomazia statunitense, Blinken ha risposto a varie domande sulla politica estera degli Stati Uniti, comprese le posizioni su Cina, Afghanistan, Russia, la prigione statunitense di Guantanamo Bay a Cuba e del suo rapporto con il presidente, Joe Biden. (Nys)