Regno Unito-Norvegia: fallito accordo commerciale sulla pesca per il 2021

- Il Regno Unito e la Norvegia hanno reso noto di non aver raggiunto un accordo sui quantitativi di pesca per il 2021. Il mancato raggiungimento dell'accordo significa fondamentalmente che i pescherecci britannici non avranno accesso alle acque subartiche norvegesi, utilizzate soprattutto per la pesca del merluzzo. Il governo britannico ha fatto sapere che le sue "offerte proporzionate" non sarebbero state accolte durante i negoziati. Le associazioni che riuniscono i pescatori britannici, tra cui la "UK Fisheries", hanno definito il mancato raggiungimento dell'accordo come "una disgrazia", affermando questo evento, cumulato agli effetti della pandemia e dell'uscita del Regno dall'Unione europea, sarà un durissimo colpo per le aziende. Secondo dati diffusi dal governo di Londra, il Regno Unito ha pescato e venduto prodotti ittici provenienti dalle acque norvegesi per un valore di 32 milioni di sterline nel 2018 (37 milioni di euro circa). Il Regno Unito dall'inizio dell'anno non fa più parte della Politica comune della pesca (Cfp) a causa della sua uscita dall'Unione, pertanto da quest'anno deve accordarsi direttamente con la Norvegia sull'utilizzo delle acque territoriali subartiche per scopi commerciali. (Rel)