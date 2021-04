Iraq: domani termine per presentare liste elettorali, registrati 1.116 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade domani il termine ultimo fissato dall’Alta commissione elettorale irachena per la presentazione dei partiti e delle coalizioni che parteciperanno alle elezioni legislative anticipate, previste per il prossimo 10 ottobre. Ieri la commissione ha presentato statistiche provvisorie relative al numero di candidati, partiti e coalizioni registrati fino a questo momento, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Secondo il portavoce della Commissione, Jumana al Ghalai, il numero di candidati individuali registrati fino a ieri ha raggiunto le 1.116 unità; tra i 265 partiti ufficialmente registrati come tali, 124 hanno espresso l’intenzione di partecipare alle elezioni, mentre 51 sono in attesa di approvazione. Il numero di coalizioni registrate ufficialmente fino ad ora è pari a 38, 18 delle quali hanno espresso il desiderio di partecipare alle elezioni; altre 11 attendono intanto di essere registrate. (Res)